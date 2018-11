O Ministério Público acredita que tanto André Geraldes como Bruno Jacinto podem ter apagado a troca de mensagens.

No documento a que a SIC teve acesso, pode ler-se ainda que não foi possível analisar as mensagens apagadas no telemóvel de Bruno Jacinto porque, segundo a Polícia Judiciária, o programa informático usado não o permitiu.

Por esse motivo, o Ministério Público concluiu que não existem indícios fortes que levem à constituição de arguido de André Geraldes.