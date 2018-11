FC Porto treina sem Brahimi e com reforços da equipa B

Na sessão, em que os campeões nacionais continuam a preparar a receção ao Belenenses, na quarta eliminatória da Taça de Portugal, o treinador Sérgio Conceição ainda tem o grupo limitado, devido a algumas ausências.

Danilo (Portugal), Diogo Costa, Bruno Costa e Diogo Leite (Sub-21 de Portugal), Marega (Mali) e Mbemba (República Democrática do Congo) estão ao serviço das respetivas seleções, e Brahimi esteve ausente, autorizado pelo clube.

De fora, por lesão, continuam Fabiano, que fez treino integrado condicionado, e Aboubakar, em tratamento.

Os 'dragões' defrontam no próximo sábado no Estádio do Dragão o Belenenses (20:30), na quarta eliminatória da Taça, depois de na estreia terem goleado o Vila Real, equipa dos distritais, por 6-0.

No domingo, a equipa portista goza um dia de folga e regressa aos treinos na segunda-feira, em sessão agendada para as 16:00, no Olival, em Vila Nova de Gaia, à porta fechada.

