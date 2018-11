André Geraldes está agora disponível para integrar novos projetos desportivos, depois de as medidas de coação - a que tinha sido sujeito no processo Cashball - terem expirado por não haver acusação por parte do Ministério Público no prazo de seis meses.

Assim, o ex-team manager do Sporting passa a número dois do Farense, assumindo o cargo de CEO do clube que joga na II liga portuguesa.

Ministério Público não conseguiu reunir provas suficientes para acusar André Geraldes