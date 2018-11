Marcelo Rebelo de Sousa recebe a seleção nacional de Futebol de Rua

A equipa portuguesa alcançou o quarto lugar no Campeonato do Mundo no México - Homeless World Cup 2018, entre os dias 13 e 18 de novembro na cidade do México.

O madeirense, Mariano Abreu, recebeu o prémio de melhor guarda-redes da competição.

Marcelo Rebelo de Sousa considerou o quarto lugar um êxito, numa cerimónia onde tiverem presentes os jogadores e a equipa técnica.

O Futebol de Rua é um projeto que é promovido em Portugal, desde 2004, pela Associação CAIS em parceria com entidades públicas e privadas.