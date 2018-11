Portugal empata com a Polónia na Liga das Nações

Com o apuramento para a final four garantido, Portugal defrontava uma seleção polaca que também já estava sentenciada à despromoção à Liga B.

André Silva (34') deu vantagem à equipa das quinas mas Milik (66'), na cobrança de um penálti (a falta que lhe deu origem valeu a expulsão a Danilo), restabeleceu a igualdade.

A seleção nacional fecha esta fase da Liga das Nações no 1.º lugar do grupo 3 da Liga A e vai disputar a final four em junho de 2019, no Porto e em Guimarães. As outras seleções apuradas são Inglaterra, Suíça e Holanda.

O sorteio realiza-se a 3 de dezembro em Dublin, na Irlanda.