Árbitro agredido por adeptos de clube irlandês operado durante cinco horas

O homem de 50 anos foi submetido a uma cirurgia que durou cinco horas depois de ter sido atacado durante o jogo entre o Mullingar Town A.F.C e o Horseleap United. Depois do incidente, o clube emitiu um comunicado e o presidente pediu desculpa pelas atitudes “vergonhosas” dos adeptos.

“As nossas mais sinceras desculpas a Daniel Sweeney e à sua família. Como clube não promovemos atitudes como as que ocorreram no jogo da semana passada. O Mullingar Town A.F.C existe há 130 anos e orgulhamo-nos dos nossos valores de respeito, espírito desportivo, e a inclusão de todos na nossa comunidade”, pode ler-se no comunicado.

O presidente do clube anunciou ainda a criação de um fundo para ajudar à recuperação do árbitro, e apelou aos seus adeptos que doem para ajudar Daniel e a família.