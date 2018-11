Jogador de futebol americano doa 880 mil euros às vítimas do incêndio da California

"Entrei em contato com os meus amigos e com o 'mayor' de Chico para descobrir como poderia ajudá-los e doar dinheiro para as necessidades mais imediatas. É por isso que vou doar um milhão de dólares (cerca de 880 mil euros) para ajudar na recuperação e eventual reconstrução das comunidades", comentou o 'quarterback' do Green Bay Packers.

O incêndio que deflagrou em 08 de novembro é o mais mortífero da história da Califórnia, tendo já morrido mais de 80 pessoas, sido destruídos 61.500 hectares e mais de 12.600 residências.

Lusa