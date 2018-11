Krovinovic volta ao onze do Benfica mais de 10 meses depois

A 20 de janeiro, o ex-jogador do Rio Ave sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, na receção ao Desportivo de Chaves (3-0), para a I Liga, acabando por ser operado em 06 de fevereiro, em Madrid.

Krovinovic já tinha sido convocado para a receção ao Ajax (1-1), para a Liga dos Campeões, em 07 de novembro, e a deslocação a Tondela, para o campeonato, quatro dias depois, mas foi suplente não utilizado nos dois encontros.

Para o encontro de hoje, face ao conjunto da II Liga, o treinador Rui Vitória escolheu-o para o 'onze', que conta com outros jogadores que não costumam ser titulares, como Svilar, Corchia, Conti, Alfa Semedo e Zivkovic.

O Benfica vai começar com Svilar na baliza, uma defesa com Corchia, Rúben Dias, Conti e Grimaldo, um meio-campo com Alfa Semedo, Gabriel, Zivkovic e Krovinovic e dois pontas de lança (Jonas e Seferovic).

O encontro, o primeiro da quarta eliminatória da edição 2018/19 da Taça de Portugal, tem início às 20:45 e será arbitrado por Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.



Lusa