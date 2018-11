Lyon vence Saint-Étienne e sobe provisoriamente ao 2.º lugar em França

O golo que decidiu a partida foi marcado pelo central belga Jason Denayer, aos 62 minutos, com uma cabeçada imparável na sequência de um pontapé de canto cobrado pelo internacional holandês Memphis Depay.

O lateral direito brasileiro do Lyon Rafael foi expulso aos 70 minutos, por uma entrada dura sobre um adversário, mas a equipa conseguiu segurar os três pontos e assim garantir a subida ao segundo lugar, ainda que provisoriamente, com 27 pontos, menos 12 do que o líder Paris Saint-Germain, que já soma 39.

Para conservar o segundo lugar, o Lyon fica dependente dos resultados do Lille, terceiro classificado, com 26 pontos, que se desloca a Nice, e do Montpellier, quarto, com 25, que recebe o Rennes, ambos no domingo.

Pelo Lyon alinhou durante os 90 minutos o guarda-redes internacional português, Anthony Lopes.

No sábado, o campeão em título Paris Saint-Germain vai tentar, provavelmente sem Neymar e Mbappé, a 14.ª vitória em 14 jornadas, na receção ao Toulouse, 15.º, com 14 pontos.

Lusa