Sérgio Ramos acusou positivo em teste antidoping e UEFA terá abafado o caso

O jogador de 32 anos foi convocado para realizar o exame depois do Real Madrid ter derrotado a Juventus, no Millennium Stadium, em Cardiff. De acordo com a ESPN, foi recolhida uma amostra de urina e analisada num laboratório austríaco, que descobriu vestígios de dexametasona.

A substância pertence à classe dos corticosteróides e, para além de aliviar a dor, tem um efeito anti-inflamatório. Aumenta ainda a cognição e a concentração, e pode ter efeitos eufóricos. Esta é, portanto, uma das substâncias presentes na lista proibida pela UEFA de ser usada pelos jogadores.

A emissora adianta que o jogador terá atribuído a culpa ao médico do Real Madrid, que foi punido pela organização encarregue pela Liga dos Campeões, e que o caso acabou por ser abafado.

"No futuro, pedimos-te a ti (Sérgio Ramos) e ao médico da tua equipa que sejam extremamente cautelosos ao preencher o formulário de controlo de doping e, mais precisamente, a declaração de medicamentos": a UEFA deu o caso como concluído com uma recomendação por escrito.

O Real Madrid já reagiu à notícia dada em primeira mão pelo jornal alemão Der Spiegel. Através de um comunicado, os madrilenos explicaram que Sérgio Ramos "nunca deixou de cumprir as normas do controlo antidoping" e que "a UEFA solicitou informação pontual e encerrou imediatamente o referido assunto, como é habitual nestes casos".