A quinta eliminatória está prevista para 19 de dezembro, uma quarta-feira.

No sorteio vão entrar os vencedores dos 16 embates da quarta ronda, que arrancou na quinta-feira, com o triunfo caseiro do Benfica sobre o Arouca, da II Liga, por 2-1, prossegue no sábado e fecha no domingo.

Lusa