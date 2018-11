Tottenham vence Chelsea por 3-1 e sobe ao terceiro lugar em Inglaterra

Com golos de Dele Alli (oito minutos), Harry Kane (16) e do sul-coreano Son (54), os 'spurs' impuseram a primeira derrota no campeonato aos 'blues', que desde a chegada do italiano Maurizio Sarri ao comando técnico só tinham perdido na Supertaça, frente ao Manchester City.

O resultado deixa os comandados de Mauricio Pochettino no terceiro lugar, com 30 pontos, a cinco do líder Manchester City, por troca com o rival da capital inglesa, que caiu para o quarto posto, mantendo-se com 28.

Num jogo marcado pela alta intensidade imposta pelo Tottenham, os golos de Dele Alli, de cabeça, após livre do dinamarquês Eriksen, e Harry Kane, num remate de fora da área, surpreenderam o Chelsea, que ainda viu Son ter duas oportunidades para marcar no primeiro tempo.

O desafio foi mais equilibrado na segunda etapa, mas uma arrancada em contra-ataque de Son, que partiu antes do meio campo para fintar dois defesas e fazer o terceiro, afastou qualquer dúvida quanto ao vencedor, apesar de Giroud ainda ter reduzido, de cabeça, aos 85 minutos.

Horas antes, o líder Manchester City goleou em casa o West Ham por 4-0, sem o lesionado Bernardo Silva, e continua sem derrotas no topo da 'Premier League', com 35 pontos, mais dois que o Liverpool, que também hoje venceu por 3-0 em casa do Watford e também segue invicto.

O Everton, do português Marco Silva, venceu por 1-0 na receção ao Cardiff e subiu ao sexto lugar, por troca com o Manchester United, treinado pelo compatriota José Mourinho, que empatou sem golos em casa frente ao Crystal Palace.

No domingo, o Arsenal, adversário do Sporting na Liga Europa, visita o Bournemouth, enquanto o Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, recebe o Huddersfield.



Lusa