André Silva marca ao Valladolid e isola Sevilha na liderança da Liga espanhola

André Silva respondeu de cabeça ao cruzamento de Sarabia, aos 30 minutos, e sentenciou o encontro, colocando os comandados de Pablo Machín no primeiro lugar, aproveitando o empate do FC Barcelona em casa do Atlético de Madrid (1-1).

Os 'nervionenses' são primeiros, com 26 pontos, mais um que os catalães, sendo que os 'colchoneros' estão em terceiro, com 24. O Valladolid é 12.º, com 17.

Num jogo em que Daniel Carriço foi titular e capitão da formação de Sevilha, e André Silva também jogou de início (saiu aos 81 minutos), pertenceram aos homens da casa as melhores oportunidades no primeiro tempo.

O avançado português somou o oitavo golo no campeonato, apenas a um dos melhores marcadores de 'La Liga', os avançados do FC Barcelona Luis Suárez e Lionel Messi, ambos com nove.

Na etapa complementar, o jogo foi mais equilibrado e só várias defesas de ambos os guarda-redes - Vaclik de um lado e Masip do outro - evitaram o avançar do marcador.

Antes, no primeiro jogo do dia, o Getafe, com Antunes a atuar o jogo todo, empatou em casa do Athletic, subindo a 10.º, com 17 pontos, enquanto os bascos somam 11 e seguem em 18.º e antepenúltimo, em lugar de descida.

Ainda este domingo, o Bétis, de William Carvalho, pode igualar o Real Madrid no sexto lugar se vencer na deslocação ao reduto do Villarreal, enquanto o Espanyol pode chegar ao terceiro posto se vencer no dérbi catalão, recebendo o Girona.



