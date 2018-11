Final da Taça dos Libertadores novamente adiada

"As equipas não estão em igualdade de condições. A final será reprogramada", disse o dirigente da CONMEBOL, em declarações aos jornalistas, garantindo que os presidentes dos dois emblemas "vão viajar para Assunção para reagendar o jogo".

Segundo adiantou Domínguez, o jogo não poderá ser disputado durante a semana devido à Cimeira do G20, que vai decorrer em Buenos Aires, depois de o Boca ter hoje pedido o adiamento do encontro e a aplicação de sanções ao River na sequência do ataque ao autocarro, no sábado.

"Depois dos atos de violência sofridos nas imediações do estádio, e de ter constatado a magnitude e gravidade dos mesmos, e as consequências que se deram no plantel, o Boca considera que as condições não estão reunidas e solicita a suspensão do jogo, assim como a aplicação das sanções correspondentes", pode ler-se num comunicado do emblema de Buenos Aires.

O jogo estava previsto para sábado pelas 17:00 locais (20:00 em Lisboa), mas foi adiado duas vezes para horas posteriores, antes de passar para as 17:00 (20:00) deste domingo, depois do ataque ao autocarro do Boca, a caminho do estádio Monumental, palco da segunda mão da final da 'Champions' sul-americana.

Segundo informaram fontes policiais à EFE, foram detidas 29 pessoas na sequência dos incidentes, mas as investigações aos distúrbios causados em torno do jogo continuam.

Vários jogadores do Boca ficaram feridos, por serem sido atingidos por vidros ou devido ao uso de gás lacrimogéneo por parte da polícia, com o capitão Pablo Pérez a ter de ser assistido no hospital, antes de regressar ao estádio, com uma pala a proteger o olho esquerdo.

No primeiro jogo, em casa do Boca, registou-se um empate a duas bolas, depois de a partida ter sido adiada um dia devido à chuva forte que alagou o relvado do estádio La Bombonera.



Com Lusa