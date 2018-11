Marin Cilic dá segunda Taça Davis em ténis à Croácia

Cilic, que já tinha conquistado o segundo ponto dos croatas, ao superar Jo-Wilfried Tsonga (6-3, 7-5 e 6-4), bateu Pouille em três 'sets', pelos parciais de 7-6 (7-3), 6-3 e 6-3, em duas horas e 19 minutos.

O primeiro ponto dos croatas foi conseguido por Borna Coric, que, no primeiro dia, superou o francês Jeremy Chardy por 6-2, 7-5 e 6-4.

Os gauleses ainda se mantiveram na luta por um 11.º triunfo na prova no sábado, face à vitória no jogo de pares, conseguida por Pierre-Hughes Herbert e Nicolas Mahut, face a Ivan Dodig e Mate Pavic, por 6-4, 6-4, 3-6 e 7-6 (7-3).

A Croácia tornou-se a 10.ª seleção a vencer a Taça Davis mais do que uma vez, juntando-se à Rússia no nono lugar do 'ranking', liderado pelos Estados Unidos, com 32 títulos, seguidos de Austrália, com 28, e França e Grã-Bretanha, com 10.



Lusa