Wolverhampton de Nuno Espírito Santo volta a escorregar em casa

A formação visitante colocou-se em vantagem muito cedo no jogo da 13.ª jornada, com o médio australiano Aaron Mooy a marcar logo aos seis minutos e a repetir a 'dose' aos 74, agravando a crise de resultados em casa dos Wolves, depois das derrotas com o Tottenham e com o Watford.

Depois de uma primeira parte em que os 'lobos' não conseguiram evitar o resultado negativo, Nuno Espírito Santo mexeu ao intervalo, lançando Adama Traore e Morgan Gibbs-White para os lugares dos portugueses Ivan Cavaleiro e João Moutinho.

Diogo Jota também foi lançado no jogo aos 75 minutos, para o posto de Hélder Costa, mas, apesar de os Wolves terem conseguido dominar o segundo tempo, o encontro acabou mesmo por terminar com as redes intactas do Huddersfield.

Na equipa anfitriã alinharam mais três futebolistas portuguesas, o guarda-redes Rui Patrício, o defesa Ruben Vinagre e o médio Rúben Neves, que foram todos totalistas.

Com este resultado, o Wolves, que teve um arranque de campeonato sensacional, mas tem vindo a perder 'gás', ficou estacionado na 11.ª posição, com 16 pontos.

No outro jogo do dia da Premier League, o Arsenal, adversário do Sporting no Grupo E da liga Europa, aproximou-se do quarto lugar da prova, ao vencer por 2-1 em Bournemouth.

Um golo do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, aos 67 minutos, valeu o triunfo aos 'gunners', depois do norueguês Joshua King, aos 45+1, 'emendar' o autogolo do colombiano Jefferson Lerma, aos 30, que deu uma primeira vantagem aos londrinos.

Com o oitavo tento na prova do ex-jogador do Borussia Dortmund, que igualou 'Kun' Aguero (Manchester City) na liderança dos marcadores, o Arsenal passou a somar 27 pontos, ficando a um do vizinho Chelsea, que perdeu fora com o Tottenham por 3-1.

A tabela é liderada pelo Manchester City, com 35 pontos, contra 33 do Liverpool e 30 do Tottenham.

O 'onze' de Unay Emery tinha empatado os últimos três jogos, um deles, a zero, na receção ao Sporting, em encontro da quarta jornada do Grupo E da Liga Europa.



Lusa