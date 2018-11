Árbitro romeno Ovidiu Hategan no FC Porto-Schalke

Hategan estará pela quinta vez num jogo dos 'dragões' na Liga dos Campeões, o último dos quais na última época, quando esteve na vitória da equipa portista em casa diante do Leipzig (3-1), na fase de grupos.

Antes, arbitrou os jogos Juventus-FC Porto (1-0, nos oitavos de final de 2016/17), BATE-FC Porto (0-3, na fase de grupos de 2014/15), e FC Porto-Áustria Viena (1-1, na fase de grupos de 2013/14).

O FC Porto lidera o grupo D da Liga dos Campeões, com dez pontos, bastando-lhe um empate frente aos alemães para garantir um lugar nos oitavos de final da competição.Na segunda posição segue o Schalke, com oito pontos, seguido de Galatasaray, com quatro, e de Lokomotiv Moscovo, sem qualquer ponto.

O jogo entre FC Porto e Schalke disputa-se na quarta-feira no Estádio do Dragão, a partir das 20:00.



Lusa