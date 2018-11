Benfica apela ao fim do uso de material pirotécnico

"Qualquer deslize e nova reincidência pode implicar um jogo à porta fechada no Estádio da Luz", frisou o clube antes de destacar a multa de 20 mil euros imposta por parte do Conselho de Disciplina da FPF, como consequência do "uso deste tipo de engenhos nos últimos jogos".



O alerta por parte da direção surge depois de nos últimos dois jogos - na Luz, com o Moreirense, e a recente deslocação a Tondela - terem sido arremessados vários objetos pirotécnicos por parte dos apoiantes do Benfica.



No comunicado emitido, o clube agradeceu o "incansável" apoio recebido "seja na Luz" ou em qualquer outro estádio, mas volta a alertar para que se apoie "sem o recurso a qualquer tipo de material pirotécnico".

Lusa