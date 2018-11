Benfica parte para a Alemanha sem Salvio na comitiva

O argentino continuou fora dos convocados devido a uma lesão na parede abdominal e é um dos três jogadores indisponíveis para o encontro de terça-feira, tal como Tyronne Ebuehi e Yuri Ribeiro, ambos a recuperarem de lesões nos joelhos.



Em relação ao triunfo sobre o Arouca (2-1), na Taça de Portugal, Rui Vitória fez regressar o guarda-redes Vlachodimos, os médios Fejsa e Cervi e o avançado Castillo.



O avançado Ferreyra saiu da convocatória, tal como Samaris, que não está inscrito.



O Benfica, terceiro do Grupo E, com quatro pontos, visita o Bayern Munique, primeiro com 10, na terça-feira, às 20:00, numa partida que será arbitrada pelo italiano Daniele Orsato.

Lista dos 22 convocados:



- Guarda-redes: Svilar, Bruno Varela e Vlachodimos.

- Defesas: Conti, Grimaldo, Rúben Dias, Corchia, Lema e André Almeida.

- Médios: Fejsa, Gabriel, Cervi, Alfa Semedo, Zivkovic, Krovinovic, Pizzi, Rafa, João Félix e Gedson.

- Avançados: Jonas, Seferovic e Castillo.

Com Lusa