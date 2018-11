O médio ofensivo português já tinha falhado o jogo de sábado com o West Ham, e esta segunda-feira não apareceu no relvado do centro de treinos do Manchester City. Pep Guardiola não arriscou e preferiu deixar o jogador fora dos convocados.

Há outros ausentes de peso para o jogo da Liga dos Campeõs, como Kevin de Bruyne, Cláudio Bravo, Mangalá, Gabriel Jesus e Gundogan.

Ao Manchester City basta um empate em França para garantir a qualificação para os oitavos-de-final da Champions.