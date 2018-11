Der Spiegel publica relatório de controlo antidoping de Sergio Ramos

No domingo, a revista alemã publicou o relatório do controlo antidoping feito no jogo entre o Málaga e o Real Madrid, a 15 de abril de 2018. No documento, o responsável pelo controlo escreveu que Sergio Ramos não cumpriu o que lhe foi dito e foi tomar banho, antes da análise, apesar das advertências em contrário. Este é um dos casos sob suspeita.

No outro, o capitão merengue terá mesmo acusado um resultado positivo na análise efetuada na final da Liga dos Campeões de 2017. Algo que Sergio Ramos já negou.