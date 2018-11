Liga portuguesa tem o 15.º salário médio mais alto do mundo

A média salarial dos 18 clubes do principal campeonato português é de 307.053 euros por ano, muito longe do campeonato inglês, que lidera a lista, com quase 3,4 milhões de euros (ME).

De acordo com o relatório, o FC Barcelona, enque alinha Nelson Semedo, tornou-se a primeira equipa mundial a pagar mais do que 10 ME por ano aos jogadores, atingindo cerca de 11,8 ME.

Alguns dos motivos que contribuíram para esta posição, foram as renovações de Lionel Messi até 2021, de Gerard Piqué até 2022, de Samuel Umtiti e Sérgio Busquets até 2023, e ainda as contratações de Philippe Coutinho, Arthur, Malcom e Arturo Vidal.

O Real Madrid é o segundo classificado, com perto de 9,1 ME, num 'top' 10 global, em que se seguem seis equipas da Liga Norte-Americana de Basquetebol (NBA).

A Juventus, que contratou esta temporada os portugueses Cristiano Ronaldo e João Cancelo, saltou 23 lugares, de 32.º para o nono lugar, com o Manchester United de José Mourinho e Diogo Dalot a fechar em 10.º, logo acima do rival Manchester City.



