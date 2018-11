Sophia Flörsch regressa a casa após acidente no GP de Macau

Sophia Flörsch agradeceu o apoio dado pelos médicos e enfermeiros, pela organização do GP de Macau, e ainda o apoio dos fãs, mostrando-se também "muito feliz por voltar a ver os seus familiares e amigos".

A piloto alemã esteve envolvida num acidente no GP Macau de Fórmula 3 em automobilismo, no dia 18 de novembro, tendo sido submetida com sucesso a uma operação às costas, na sua estreia de no Grande Prémio de Macau.

"Tenho a certeza de que vou voltar aqui o correr no próximo ano", prometeu a jovem piloto de apenas 17 anos, que se deslocou para o local da conferência pelo seu próprio pé necessitando apenas de um colar cervical.

Sophia Flörsch que fazia a sua estreia no Grande Prémio de Macau, despistou-se na terceira das 15 voltas da prova e embateu no carro do japonês Sho Tsuboi, ultrapassando os 'rails' de proteção na abordagem à curva do Hotel Lisboa.

Durante a mesma conferência de imprensa, o chefe de serviço de ortopedia, Lau Wai Lit informou que Sophia Flörsch "teve uma boa recuperação e já pode andar por si própria, mas a coluna precisa de tempo para recuperar e isso ainda vai demorar alguns meses", mas que "não vai afetar a forma de andar no futuro". "Vai estar recuperada daqui a seis meses (...) provavelmente daqui a um ano já pode voltar a correr", avançou.

Além de Sophia Flörsch encontram-se ainda mais duas pessoas hospitalizadas: um piloto de motos britânico que vai ter alta hoje e regressa ao país e "ainda há um fotografo internado e muito em breve vai ter alta", disseram os médicos.

Com Lusa