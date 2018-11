Vídeo mostra o aparatoso acidente de Stephen Curry

O vídeo provém de uma câmara de um veículo que circulava no sentido contrário. Nas imagens, é possível ver um carro que parece perder o controlo e atravessa-se no caminho de Stpehen Curry, atual campeão da NBA. Os dois veículos acabam por bater no separador central da autoestrada.

AP Images

Segundo a TMZ, as autoridades disseram que, 10 minutos após o acidente, outro carro perdeu o controlo e embateu na traseira do Porsche do atleta norte-americano. Ninguém sofreu ferimentos graves e Stephen Curry foi fotografado a andar normalmente após o incidente.

Foi no Twitter que o basquetebolista assegurou os fãs que estava bem e agradeceu por "todas as mensagens" de apoio.