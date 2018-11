Miguel Oliveira com "progressos" no primeiro dia testes em Jerez de la Frontera

O piloto da KTM concluiu o dia com o registo de 1.41,699 minutos como a sua melhor volta, o 23.º e penúltimo entre os pilotos que rodaram em Jerez, tendo efetuado 61 voltas ao traçado espanhol.

De acordo com a equipa Tech3 KTM, o piloto de Almada concentrou-se mais no desenvolvimento da mota do que em realizar voltas rápidas.Miguel Oliveira saiu para a pista apenas à hora de almoço devido às baixas temperaturas registadas na pista.

No final, o piloto português mostrava-se satisfeito pelos resultados alcançados.

"Rodámos em Jerez de la Frontera pela primeira vez. Fizemos alguns progressos ao longo do dia. Não demos um salto grande (na evolução da mota), mas pequenos passos. Estamos a conseguir compreender a mota cada vez mais, encontrámos algumas lacunas, mesmo no que se refere ao estilo de pilotagem", explicou Miguel Oliveira, que está agora "concentrado em melhorar" na quinta-feira.

Ao contrário do que aconteceu com a equipa de fábrica, tanto Oliveira como o malaio Hafizh Syahrin pilotaram hoje a última versão de 2018.

O português ficou com o penúltimo tempo do dia, à frente do italiano Matteo Baiocco (Aprilia), mas a 3,731 segundos do mais rápido, o também transalpino Danilo Petrucci (Ducati). O campeão mundial, o espanhol Marc Márquez (Honda), foi o quinto mais rápido, a 0,549 segundos de Petrucci.

Lusa