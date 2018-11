Os vencedores de mais uma noite de Liga dos Campeões

Não podia começar melhor a jornada para os 'dragões', já que a derrota do Galatasaray em Moscovo (2-0) qualificava tanto o campeão nacional como o visitante alemão.

O jogo passou logo a ter uma carga menor, valendo sim para a distribuição dos dois primeiros lugares, importante no plano teórico para os emparceiramentos dos oitavos de final.

Os 'azuis e brancos' continuam sem perder no grupo e chegam aos 13 pontos, confirmando assim o seu terceiro apuramento consecutivo para a fase de eliminação direta.

O Schalke 04 está com oito pontos e já não sai do segundo lugar - distantes estão Galatasaray, com quatro, e Lokomotiv, com três.Vitória 'lógica' no Dragão, de uma equipa que dominou do princípio ao fim, mas mais acentuadamente na segunda parte, após primeiros 45 minutos sem golos.

Abriu o caminho Eder Militão, aos 52, e volvidos três Corona 'brindou' o estádio com o 2-0. Perto do final, Bentaleb reduziu de grande penalidade, aos 89, e Marega fixou o 3-1 final, aos 90+4.À tarde, no RZD Arena de Moscovo, o Lokomotiv conseguiu finalmente pontos na competição, com 2-0 ao Galatasaray.

Um autogolo de Donk, aos 43, 'abriu as contas' e Ignatev, aos 54, elevou para o 2-0.Ao contrário do grupo D, está tudo muito 'embrulhado' no grupo C, após a vitória do PSG sobre o Liverpool, por 2-1, e do Nápoles sobre o Estrela Vermelha, por 3-1.Só os sérvios, que estão com quatro pontos, já não vão lá.

Nápoles (9), PSG (8) e Liverpool (6) adiam a sua 'sorte' para 11 de dezembro, com um decisivo Liverpool-Nápoles ao mesmo tempo de um Estrela Vermelha-PSG, em que os de Belgrado ainda perseguem uma possível ida à Liga Europa.

No Parque dos Príncipes, o demolidor ataque do clube parisiense brilhou alto e chegou ao 2-0 através de Bernat (13) e Neymar (37). De penálti, Milner reduziu aos 45+2, só que Liverpool nunca esteve perto do empate, enquanto o PSG podia ter 'faturado' mais.

Em Nápoles, os pupilos de Ancelotti, com Mário Rui a titular, justificaram o favoritismo. Marcaram Hamsik (11) e Mertens (33 e 52), antes do 'golo de honra' de Ben Nabouhane, aos 57.

No grupo B, o FC Barcelona já estava apurado e o segundo lugar continua totalmente em aberto, depois da vitória do Tottenham por 1-0 sobre o Inter.O 'Barça' ganha desde já o grupo - está com 13 pontos depois do 2-1 de hoje em Eindhoven, ao PSV.

Na Holanda, o 'inevitável' Messi abriu o marcador, aos 61, e Piqué ampliou, aos 70, antes de De Jong reduzir, aos 82.Depois do 1-0 no Tottenham-Inter, as duas equipas estão igualadas, mas os ingleses têm vantagem pela aplicação dos critérios de desempate.

Ou seja, se no FC Barcelona-Tottenham e no Inter-PSV os 'interessados' fizerem o mesmo resultado (vitória, empate ou derrota), passam os ingleses.No estádio de Wembley, foi necessário chegar aos 80 minutos para se gritar o golo de Eriksen.

Quanto ao grupo A, as ténues esperanças do Club Brugge chegaram ao fim com o 'nulo' na Alemanha ante o Borussia Dortmund, de Raphael Guerreiro.

O Dortmund atinge os 10 pontos, contra cinco do seu adversário, e ao mesmo tempo que se apura deixa escapar o primeiro lugar, que fica para o Atlético de Madrid, com 12 pontos, após vencer o Mónaco por 2-0.

Os 'colchoneros', com golos de Koke (2) e Griezmann (24) serão pelo menos segundos do grupo, mas se vencerem em Bruges garantem mesmo o triunfo, sem precisarem de fazer contas ao que se passar no Mónaco-Borussia Dortmund.

Lusa