Rui Vitória ainda deverá orientar o treino marcado para esta quinta-feira de manhã, no Seixal.

Esta terça-feira, o Benfica sofreu em Munique umas das piores derrotas da história do clube em competições europeias. Em 22 jogos esta temporada. venceu 12, empatou cinco e perdeu outros cinco. No campeonato, os encarnados ocupam o 4.º lugar com 20 pontos em 10 jogos.

Rui Vitória chegou ao Benfica em 2015 e tem contrato válido até 2020.