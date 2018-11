Sete avançam para os oitavos da Liga dos Campeões, Benfica desce à Liga Europa

No entanto, também para o clube da águia a jornada final é sem pressão classificativa, já que o AEK perdeu em Atenas com o Ajax, 2-0, e já não sai do último lugar, mesmo que ganhe na última ronda.

No grupo do Benfica, passam Bayern e Ajax. No G, seguem Real Madrid e Roma e, no H, Juventus e Manchester United. Nos quatro grupos hoje em ação, ficou em aberto uma vaga no grupo F, com Shakhtar e Lyon a 'agendarem' uma finalíssima na sexta jornada, para acompanhar Manchester City.

Num choque entre duas equipas a passar por uma fase menos boa, foi 'abissal' a diferença entre Benfica e Bayern, com os bávaros a começarem cedo (13 minutos) uma goleada descontraída.

Era enorme a tarefa dos portugueses, que precisavam de ganhar por dois ou mais golos, para ficarem com uma réstia de esperança para o jogo de 12 de dezembro, em que ficavam dependentes de resultados de terceiros, além da vitória sobre o AEK.

Hoje, no Allianz Arena, o golo de honra do Benfica foi de Gedson Fernandes, aos 46 minutos, quando os campeões da Alemanha já comandavam por 3-0. Robben (13 e 30), Lewandowski (36 e 51) e Ribéry (76) marcaram pelos de Munique.

Antes, ao fim da tarde, já o Ajax tinha garantido o primeiro 'passaporte', com 2-0 em Atenas - golos de Tadic (68, de grande penalidade, e 72).Lidera o Bayern, com 13 pontos, seguido de Ajax, com 11, Benfica, com quatro, e AEK, sem pontos.

No grupo H, dois emigrantes lusos de luxo, como são Cristiano Ronaldo e José Mourinho, apuraram-se.'CR7' assistiu Mandzukic aos 59 minutos, para o 1-0 que 'sentenciou' o Valência. Em Old Trafford, houve incerteza até ao fim e o jogo só se 'resolveu' aos 90+1, com 1-0 fixado por Fellaini, a deixar os Young Boys de época europeia encerrada.

A Juventus, que também contou com João Cancelo, chega aos 12 pontos e o Manchester United aos 10. O Valência mantém-se com cinco, agora com 'guia de marcha' para a Liga Europa. Os Young Boys estão com um ponto apenas.Mesmo sem estar apurado, há um terceiro luso em grande plano hoje - é Paulo Fonseca, treinador do Shakhtar Donetsk, vencedor do Hoffenheim por 3-2, no terreno dos germânicos, que assim se despedem do torneio.

Fica marcada uma 'finalíssima' para a Ucrânia, entre o 'onze' de Paulo Fonseca e o Lyon, que hoje empatou com o Manchester City (2-2). O Hoffenheim fica 'à espreita' do lugar para a Liga Europa.

Ismaily (13) e Taison (15) começaram por marcar ao Hoffenheim, que depois empatou através de Kramaric (17) e Zuber (40). O golo da vitória foi de novo um tento de Taison, aos 90+2.

Em Lyon, o City 'poupou' alguns titulares, entre os quais Bernardo Silva, mas chegou para não ser inferior aos franceses. Golos de Cornet (55 e 81) para o Lyon e Laporte (62) e Aguero (83) para o City.

O Manchester City mantém-se na frente, com 10 pontos, mais três que o Lyon. Os ucranianos são terceiros, com cinco, e o Hoffenheim último, com três.

No grupo G, Real Madrid e Roma jogaram à noite, sabendo que ambos estavam apurados, depois de o Viktoria Plzen ganhar por 2-1 ao CSKA em Moscovo - Golos de Vlasic (10, de grande penalidade) e Procházka (56) e Hejda (81).

Em Roma, foram os 'merengues' a levar a melhor, por 2-0, com golos de Bale (47) e Lucas Vazquez (59).

O Real Madrid vai ganhar o grupo, com 12 pontos até agora. O segundo será a Roma, que está com nove, bem à frente do Plzen e CSKA, ambos com quatro.O torneio prossegue quarta-feira, com os jogos dos restantes quatro grupos.

No grupo D, o FC Porto recebe o Schalke 04 e apura-se com um empate ou mesmo com uma derrota, se o Galatasaray não ganhar no campo do Lokomotiv de Moscovo.

No grupo C está tudo em aberto, destacando-se um Paris Saint Germain-Liverpool, crucial para os dois emblemas. Já no grupo B, é o Tottenham-Inter o jogo em foco, para se começar a perceber que se apura com o FC Barcelona.

Finalmente, no grupo A, Atlético Madrid e Borussia Dortmund estão 'com um pé' na fase seguinte, com o Club Brugge à espreita, mas terá de ganhar em Dortmund, para adiar as contas finais.

Lusa