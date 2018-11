A habitação do internacional camaronês, de 29 anos, localizada na zona oeste de Paris, terá sido invadida durante a vitória por 2-1 do PSG frente ao Liverpool - com Choupo-Moting a substituir Cavani ao minuto 65 - e, de acordo com a mesma fonte, o roubo ascende a 600 mil euros.

Nesta altura, a Brigada de Combate ao Crime francesa já está encarregue do caso.



Lusa