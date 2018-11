Confirmação de Lance Stroll na Force India fecha pelotão da Fórmula 1

O piloto de 20 anos representou a Williams em 2018, mas era apontado a uma das vagas da Force India desde que o seu pai, o milionário canadiano Lawrence Stroll, adquiriu a equipa no último verão.A confirmação chegou hoje, em forma de comunicado: "Tenho o prazer de poder confirmar a chegada de Lace [Stroll] para companheiro do [mexicano] Sérgio [Perez] no próximo ano", disse o diretor da equipa, o romeno Otmar Szafnauer.

"Vai permitir-nos a mistura perfeita entre juventude, talento e experiência", disse ainda.

Lance Stroll tem 20 anos, mas já leva duas temporadas na Fórmula 1, sendo o piloto mais novo de sempre a subir ao pódio, com 18 anos e 239 dias, depois do terceiro lugar conquistado no Grande Prémio do Azerbaijão, em Baku, em 2017.

Em 2018 terminou no 18.º lugar, somando seis dos sete pontos conquistados pela Williams ao longo da temporada.

"Este é o início de uma incrível jornada na minha carreira na F1", comentou o piloto, que substitui o francês Esteban Ocon.

Desta forma, o pelotão fica assim ordenado: Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, na Mercedes; Sebastian Vettel e Charles Leclerc, na Ferrari; Max Verstappen e Pierre Gasly, na Red Bull; Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg, na Renault; Romain Grosjean e Kevin Magnussen, na Haas; Carlos Sainz e Lando Norris, na McLaren; Sergio Perez e Lance Stroll, na Force India; Daniil Kvyat e Alexander Albon, na Toro Rosso; Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, na Sauber e George Russel e Robert Kubica, na Williams.

Lusa