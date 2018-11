O angolano Gelson Dala, que alinha no Rio Ave por empréstimo do Sporting, o argelino Brahimi e o maliano Marega, ambos do FC Porto, integram uma lista de 34 jogadores, na qual se inclui o egípcio Mohamed Salah (Liverpool), vencedor em 2017.

Entre as cinco candidatas ao título de melhor seleção africana do ano figura a da Guiné-Bissau.

Os vencedores serão anunciados em 08 de janeiro, na gala da CAF, que decorrerá em Dacar, no Senegal.



Lusa