Leões Montero e Ristovski treinam sem limitações para a visita ao Rio Ave

De acordo com o clube, o colombiano, a recuperar de uma mialgia de esforço, e o macedónio, ausente desde o jogo com o Arsenal, em 25 de outubro, "foram integrados com o restante grupo, sem qualquer limitação, estando aptos".

Os titulares do jogo de quinta-feira em Baku contra o Qarabag (6-1) fizeram trabalho de recuperação no ginásio, tendo Renan sido a exceção e trabalhado no relvado. Diogo Sousa, guardião do plantel sub-23, voltou a ser chamado por Marcel Keizer, que continua a não poder contar com Battaglia e Raphinha, que seguem com os anteriores quadros clínicos.

O Sporting, segundo classificado da I liga portuguesa de futebol, com 22 pontos, visita na segunda-feira o Rio Ave, quinto da tabela, com 18, no encontro que encerra a 11.ª jornada da I liga.

Os 'leões' voltam a treinar no domingo às 10:30, devendo o técnico Marcel Keizer fazer a antevisão do jogo em Vila do Conde, às 17:30, no auditório do estádio José Alvalade.

Lusa