Sem nunca mencionar o nome do antigo líder da claque do Sporting, Bruno de Carvalho falou na "credibilidade de um drogado alcoólico", uma tentativa de descredibilizar as declarações de Fernando Mendes.

A acompanhar o texto está uma fotografia com as personagens da Disney Pateta e Pato Donald a fumar drogas leves.

Fernando Mendes, antigo líder da Juventude Leonina, revelou que o ex-presidente lhe disse para ir à Academia de Alcochete "apertar com os jogadores e dar-lhes um puxão de orelhas".