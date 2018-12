Chelsea vence Fulham e sobe ao terceiro lugar da liga inglesa

No primeiro dérbi do dia na 'Premier League', os 'blues' bateram o Fulham, com golos do espanhol Pedro (04 minutos) e de Ruben Loftus-Cheek (82).



Depois da primeira derrota da temporada, na última ronda, frente ao Tottenham, o Chelsea regressou aos triunfos e subiu ao terceiro posto, com 31 pontos, mais um do que os 'spurs', que visitam hoje o Arsenal, quinto, com 27.



No último encontro do dia, o Liverpool, segundo com 33 pontos, procura aproximar-se do líder Manchester City (38), mas terá de ultrapassar o rival da cidade, o Everton, treinado por Marco Silva e que é sexto, com 22.



Lusa