Equipa luso-francesa vence 24 Horas TT de Fronteira

A equipa vencedora dominou a prova praticamente desde o início, permanecendo 21 das 24 horas na frente do pelotão, impedindo o bis do Mitsubishi Pajero de Igor Skoks, Rudolfs Skoks e Arvis Pikis. No último lugar do pódio ficou o Fouquet BV4 Proto de Gilles Billaut, Philippe Boutron, Antoine Galland e Gonzalez Richard a nove voltas dos vencedores.

"Foi uma corrida perfeita. Não tivemos problemas mecânicos. Andámos com um ritmo superior aos outros e funcionou. No final, estamos aqui em primeiro. Estar mais de 20 horas na frente é muito bom porque é mais fácil de gerir a prova", explicou Alexandre Andrade em declarações divulgadas pela organização, a cargo do Automóvel Clube de Portugal.

A prova, disputada no terródromo de Fronteira, no Alto Alentejo, teve em Filipe Campos e Ricardo Porém, Alexandre Ré e Victor Conceição, num MMP Rally Raid, a melhor equipa totalmente portuguesa, a 12 voltas dos vencedores.

Lusa