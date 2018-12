Gregg Berhalter anunciado como novo selecionador dos Estados Unidos

Berhalter, de 45 anos, é o primeiro ex-futebolista que esteve num Mundial a orientar a seleção, depois de ter estado no torneio de 2002, na Coreia do Sul e no Japão.

O antigo treinador dos Columbus Crew, da liga norte-americana, entra para a seleção, depois de os Estados Unidos terem falhado a fase final do Mundial 2018, após sete presenças consecutivas na competição.

Internacional em 44 ocasiões, o antigo defesa central começou como treinador adjunto dos Los Angeles Galaxy, antes de assumir os suecos do Hammarby e os Columbus Crew.

