Ganhar a Bola de Ouro "era mais do que um sonho" de criança

"Em crianças todos temos sonhos e o meu era jogar por um grande clube. A Bola de Ouro era mais do que um sonho para mim. É uma honra receber este prémio esta noite", referiu, após receber o galardão da France Football numa gala em Madrid.

O médio do Real Madrid, vencedor da Liga dos Campeões e vice-campeão mundial, considerou que "é um sentimento único" ser premiado como melhor jogador do mundo.

"Estou feliz, orgulhoso e honrado. Tenho sensações incríveis neste momento, que são difíceis de expressar em palavras. Permitam-me agradecer a todos os que me ajudaram a chegar aqui esta noite", referiu.

O futeblista croata, de 33 anos, assumiu que ainda está a "tentar perceber" como conseguiu "tornar-se parte do grupo excecional de jogadores que venceram a Bola de Ouro ao longo da história".

"2018 é o ano de todos os meus sonhos", resumiu Modric, que, neste ano, foi eleito o melhor jogador do Mundial, recebeu o prémio The Best da FIFA e o de futebolista do ano da UEFA.

Durante a gala e após receber a Bola de Ouro, Modric recebeu ainda uma mensagem de parabéns da presidente croata, Kolinda Grabar-Kitarovic, que considerou que "toda a Croácia está muito orgulhosa".



Lusa