Luka Modric conquista a Bola de Ouro

Modric logrou um feito que não era alcançado há 11 anos e superou Messi e Cristiano Ronaldo na luta pelo prémio para o melhor jogador do ano, atribuído pela revista France Football.

Este é o quarto prémio individual conquistado pelo internacional croata este ano, depois de ter sido distinguido como Melhor Jogador do Ano pela FIFA, Futebolista Europeu do Ano pela UEFA e melhor jogador do Mundial 2018.

O último jogador que não Ronaldo e Messi a conquistar a Bola de Ouro foi o brasileiro Kaká, em 2007.

No segundo lugar, ficou o internacional português Cristiano Ronaldo e em terceiro o francês Antoine Griezmann. Confira o top 10:

Luka Modric (Real Madrid/Croácia) Cristiano Ronaldo (Real Madrid e Juventus/Portugal) Antoine Griezmann (Atlético de Madrid/França) Kylian Mbappé (PSG/França) Lionel Messi (Barcelona/Argentina) Mohamed Salah (Liverpool/Egito) Raphaël Varane (Real Madrid/França) Eden Hazard (Chelsea/Bélgica) Kevin de Bruyne (Manchester City/Bélgica) Harry Kane (Tottenham/Inglaterra)

Nos restantes prémios da noite, atribuídos pela primeira vez este ano, a norueguesa Ada Hegerberg conquistou a Bola de Ouro feminina e o francês Kylian Mbappé foi distinguido com a Bola de Ouro sub-21.

