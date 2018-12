Mbappé conquista Bola de Ouro sub-21

O prémio, atribuído pela revista France Football, é uma das novidades da edição deste ano da Bola de Ouro. Designa-se de Troféu Kopa e foi votado pelos anteriores vencedores da Bola de Ouro.

Além do Troféu Kopa, cuja designação homenageia o antigo internacional francês Raymond Kopa, eleito melhor jogador do mundo em 1958 e que morreu no ano passado, a France Football atribuiu pela primeira vez a Bola de Ouro feminina, que foi para a norueguesa Ada Hegerberg, além da tradicional Bola de Ouro masculina.