O treinador do FC Porto publicou um texto no qual se insurge contra a expulsão questionando: "Ser expulso por festejar assim ao fim de 90+5 de massacre na batalha do Bessa?"

Acrescentou ainda que se deixou contagiar pela emoção do futebol. "Não estava na missa, estou na caminhada para ganhar o campeonato", afirmou.

Sérgio Conceição reiterou que o objetivo do FC Porto é a revalidação do título nacional.