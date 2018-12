O herói croata que superou os dois suspeitos do costume

O "Cruyff dos Balcãs" começou a carreira sénior em 2003, ao serviço dos bósnios do Zrinjski Mostar, o primeiro desafio fora do território croata.

Por lá ficou apenas uma época, acabando por regressar ao país Natal. Alinhou pelo Inter Zaprezic mas rapidamente virou agulhas para um dos grandes do campeonato croata.

Em quatro épocas no Dínamo de Zagreb, conquistou três campeonatos, duas Taças e uma Supertaça. A constância das boas exibições pelo Dínamo valeu-lhe a estreia pela seleção croata, em 2006, e despertou as atenções do campeonato inglês.

Chega ao Tottenham em 2008, com os Spurs a pagarem 21 milhões de euros pelo passe do médio, que tinha integrado o 11 ideal do Euro 2008.

Vingou nas quatro épocas em Londres, onde brilhava ao lado de Gareth Bale. Os dois teriam, nos verões de 2012 e 2013 respetivamente, o mesmo destino: o Real Madrid.

Na capital espanhola, foi um dos esteios dos merengues na conquista de 4 Ligas dos Campeões, 2 Mundiais de Clubes, 3 Supertaças Europeias, uma Liga espanhola, uma Copa do Rei e duas Supertaças de Espanha.

Palmarés pesado que ganhou força individual na última temporada. O brilhantismo habitual de Modric transportou-se para um outro patamar, com o "Cruyff dos Balcãs" a carregar a seleção croata às costas até uma inédita final de um Campeonato do Mundo.

No Rússia'2018, Modric e companhia não levaram o ouro para casa mas, mais que a prata, conquistaram o respeito de milhões de adeptos do desporto-rei, após uma campanha que superou todas as expectativas. E aí Modric desempenhou, mais uma vez, um papel determinante, como demonstra este golo marcado à Argentina:

Foi considerado pela FIFA o melhor jogador do torneio, prémio ao qual acumulou o de Melhor Jogador da Europa, Jogador do Ano da FIFA e agora a Bola de Ouro.

Aos 33 anos, Luka Modric logrou um feito que nenhum mortal conseguira desde 2007, ao superar Cristiano Ronaldo e Lionel Messi (o último a fazê-lo foi o brasileiro Kaká) e inscreve o seu nome, para sempre, na história do futebol.