O sorteio realizado em Dublin, na Irlanda, colocou os suíços no caminho da seleção nacional. O jogo está marcado para dia 5 no Estádio do Dragão.

A outra meia-final está agendada para o dia seguinte e vai opor a Holanda e a Inglaterra, no Estádio D. Afonso Henriques em Guimarães. A final realiza-se no dia 9 de junho no Estádio do Dragão.