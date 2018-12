Southampton despede o treinador Mark Hughes

Em nota publicada na página oficial na Internet, o Southampton adianta que, além de Mark Hughes, de 55 anos, deixam também a equipa técnica os adjuntos Mark Bowen e Eddie Niedzwiecki e que "a busca por um novo treinador já está em marcha".

No sábado, os 'saints' empataram em casa 2-2 com o Manchester United, treinado por José Mourinho, num jogo em que esteve a vencer por 2-0, com golos de Stuart Armstromg, aos 13 minutos, e do português Cédric Soares, aos 20.

Após 14 jornadas, o Southampton é 18.º e antepenúltimo classificado do campeonato, o primeiro lugar da zona de descida, com apenas nove pontos, resultantes de uma vitória e seis empates.

Na quarta-feira, em jogo da 15.ª jornada, a equipa defronta fora o Tottenham, quinto posicionado.