Bruno Fernandes (8'), Bas Dost (23') e Jovane Cabral (72') fizeram os golos do triunfo leonino, com João Schmidt (12') a apontar o único golo da equipa vilacondense.

Com esta vitória, o Sporting retoma o 2.º lugar, com 25 pontos, menos dois que o líder FC Porto, enquanto o Rio Ave segue na 5.ª posição, com 18.

Na próxima jornada, os leões jogam em Alvalade com o Desportivo das Aves (domingo às 20h00) e o Rio Ave desloca-se até Guimarães para medir forças com o Vitória (domingo às 17h30).