Troféus de Boris Becker vão a leilão para o ex-tenista pagar dívidas

No verão de 2017, um tribunal inglês declarou bancarrota a Boris Becker, por uma dívida contraída com o banco privado Arbuthnot Latham & Co, avaliada em seis milhões de euros. O atleta conseguiu a imunidade devido ao seu papel como embaixador na República Centro-Africana.

Este ano, Boris Becker alegou imunidade diplomática para não ir a tribunal pela dívida ao banco inglês. Segundo a BBC, o ex-tenista recuou agora na decisão, pois "não teve outra alternativa".

O caso foi levado a tribunal esta segunda-feira, onde os advogados do ex-atleta revelaram a carta escrita por Boris Becker, na qual explicava o motivo para desistir da imunidade diplomática. O vencedor de três torneios de Wimbledon escreveu que "não estava numa posição financeira" que lhe permitisse seguir em frente com o caso.

A decisão levará a leilão os bens do ex-tenista, avaliados em cerca de 200 mil libras (224 mil euros). Entre os itens, estão o certificado de uma vitória em 1992, nos Olímpicos de Barcelona, camisolas e meias.

Boris Becker foi o primeiro alemão a vencer em Wimbledon, quando ganhou o torneiro aos 17 anos, em 1985. Durante os 15 anos de carreira no ténis, o atleta venceu o torneiro outras duas vezes, em 1986 e 1989.

Nos últimos anos, Boris Becker, que se retirou do ténis em 1999, treinou o sérvio Novak Djokovic e foi comentador na BBC, para o torneio de Wimbledon. Em 2002, o alemão foi condenado a dois anos de liberdade condicional e a pagar meio milhão de euros por fuga ao fisco, entre 1991 e 1993.