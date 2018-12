UEFA aprova vídeoárbitro nos oitavos da Champions e na Liga das Nações

"Sim, queremos fazê-lo o quanto antes, para quê esperar?", disse o esloveno Aleksander Ceferin, em referência à introdução da tecnologia e ao trabalho de preparação que tem vindo a ser efetuado com os árbitros nesse sentido.

O presidente da UEFA anunciou a medida após uma reunião do Comité Executivo, em Dublin, onde decorrerá ainda hoje o sorteio da fase final da Liga das Nações, que se vai disputar entre 5 e 9 de junho, no Estádio do Dragão, no Porto, e no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

Na fase a eliminar da 'Champions', a partir de fevereiro, o FC Porto será o único representante português, depois de ter garantido a vitória no seu grupo, enquanto o Benfica foi terceiro classificado em outra 'poule' e caiu para a Liga Europa.

Na reunião de Dublin ficou igualmente decidida, segundo informou a UEFA em comunicado, a utilização do VAR em 2019 apenas na final da Liga Europa, na fase final da Liga das Nações, que contará com a participação das seleções de Portugal, Holanda, Suíça e Inglaterra, bem como na fase final do Europeu de sub-21.

Em setembro, o organismo que rege o futebol europeu já tinha anunciado que o VAR será uma realidade nos 'play-off' e Liga dos Campeões de 2019/20, e na Supertaça europeia.