Valência avalia possibilidade de operar Gonçalo Guedes

"Não sei o que vão decidir os médicos e o jogador, se uma medida preventiva ou uma solução que retire a dor, mas qualquer uma implica ficarmos sem o jogador durante várias semanas", explicou o treinador do Valência. García Toral acrescentou que mesmo que se opte por uma solução conservadora, não poderá contar com Gonçalo Guedes durante três jogos por semana. "Não posso dizer a um jogador 'opera-te' ou 'não sejas operado'. Não tenho dados, nem argumentos", acrescentou o técnico 'che', explicando que no sábado, frente ao Real Madrid (derrota por 2-0), o avançado português estava a jogar com limitações.

O técnico observou que o problema nem sempre afeta o internacional luso e que, talvez por isso, tem ouvido que não é aconselhável a opção por uma operação: "Tem dias em que está muito bem e treina. Quando tem mais sintomas? A seguir aos jogos, mas recupera", explicou.



LUSA