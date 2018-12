Azpilicueta renova contrato com o Chelsea até 2022

"Desde a minha chegada, em 2012, o meu desejo tem sido dar o melhor e lutar por este clube. Agora, mais do que nunca, sinto a responsabilidade de ajudar esta família a ter sucesso", disse o defesa espanhol na conta na rede social Twitter.



Azpilicueta já conquistou dois títulos de campeão inglês, uma Taça de Inglaterra, uma Taça da Liga inglesa e uma Liga Europa desde que chegou ao clube londrino, em 2012.



O jogador espanhol conta com 298 jogos ao serviço do Chelsea e tem sido um dos jogadores mais utilizados por Maurizio Sarri nesta temporada, tendo participado em todos os encontros da 'Premier League', na qual ocupa o terceiro lugar, a sete pontos do líder Manchester City.



O defesa foi o terceiro jogador a renovar o contrato com o clube londrino nas últimas semanas, depois do médio francês N´Golo Kanté e do defesa esquerdo espanhol Marcos Alonso.

Lusa