Durante o encontro entre a Juventud Unida e o Defensores de Belgrano, um erro do guarda-redes do Defensores quase dava em golo. Só não deu porque um cão, que tinha entrado em campo, estava no sítio certo à hora certa... e defendeu. Ora veja:

Esta defesa quase milagrosa acabou por ser insuficiente para impedir o triunfo do Juventud Unida, por 3-0.