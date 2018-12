Marc Márquez operado com sucesso ao ombro esquerdo

A intervenção decorreu no Hospital Universitário Dexeus, em Barcelona, e visou "solucionar a deslocação recorrente do ombro esquerdo do piloto (...), lesão que persistiu ao longo de toda a temporada" no Mundial de motociclismo de velocidade.

Marc Márquez deverá ter alta nas próximas 48 horas, dependendo da evolução do pós-operatório, iniciando, na próxima semana, um processo de reabilitação de seis semanas e só após esse período poderá iniciar a preparação, de forma a estar apto para os testes a realizar em Sepang, na Malásia, no início de fevereiro de 2019.

Ao longo da temporada foram vários os episódios em que o pentacampeão mundial sofreu com a lesão, nomeadamente, durante os festejos do título, no Grande Prémio (GP) do Japão, em que teve de recolocar o ombro no sítio em plena pista ou na qualificação para o GP de Valência, prova de encerramento da temporada.

Lusa